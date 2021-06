Do niecodziennej sytuacji doszło przed bramkami opłaty na autostradzie A4. Sytuacja zrobiła się na tyle napięta, że pewien kierowca i motocyklista przeszli do rękoczynów. Wszystko zarejestrowała kamera wideorejestratora umieszczonego w innym samochodzie podjeżdżającym do bramek.

Nietypowe nagranie pojawiło się na popularnym kanale STOP CHAM w serwisie YouTube. Do zdarzenia doszło na autostradzie A4 w okolicach Wrocławia. Na nagraniu widzimy korek przed bramkami opłat.

Do bramek powoli podjeżdża volkswagen na czeskich tablicach rejestracyjnych. W pewnym momencie z jego prawej strony podjeżdża motocyklista. Kierowca samochodu nie zamierzał ustępować jednośladowi, który nie odstał swojego w korku. Powoli podjeżdżał dalej uniemożliwiając wjazd motocykla.

Najwyraźniej mocno nie spodobało się to motocykliście, bo jego gesty wskazywały na zdenerwowanie. Uderzał ręką w szybę, a następnie kopnął w zderzak. Tego było już zbyt wiele, bo kierowca postanowił wysiąść z auta.

Dwaj mężczyźni dość szybko przechodzą od słów do rękoczynów. Bójka nie trwa jednak zbyt długo, bo interweniuje inny kierowca, który rozdzielił awanturników. Z opisu nagrania na kanale STOP CHAM wynika, że udało się załagodzić sytuację. Po chwili każdy odjechał w swoją stronę.

Źr. YouTube; se.pl