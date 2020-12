Edyta Górniak stała się obiektem zainteresowania wielu dziennikarzy oraz internautów. Wszystko przez jej wypowiedzi na temat szczepionek na koronawirusa. Ostatnio, odnosząc się do właśnie tej kwestii, zadrwił z niej znany polski rysownik.

Wypowiedzi Edyty Górniak opisywały praktycznie wszystkie polskie portale informacyjne. Piosenkarka kwestionowała bowiem zasadność szczepionki na koronawirusa i podkreslała, że może ona przynieść więcej złego, niż dobrego.

Wokalistka dodawała również, że jeżeli szczepienia na Covid-19 będą obowiązkowe – zdecyduje się wyjechać z Polski. „Nie planuję się zaszczepić i nie planuję także zaszczepić mojego syna. Jeśli to będzie oznaczało, że muszę się przenieść do innego kraju, gdzie szczepienia nie są obowiązkowe, to tak zrobię. A jeśli byłyby jakiekolwiek przymusy, to niestety będziemy musieli się pożegnać. Dobrowolnie na pewno nie pozwolę sobie aplikować jakiejkolwiek chemii” – mówiła w rozmowie z „Super Expressem”.

Zaciekłość, którą Edyta Górnika prezentuje w walce ze szczepieniami, bawi niektórych internautów. Ostatnio zadrwić z niej postanowił pewien znany rysownik.

Edyta Górniak wyśmiana przez znanego rysownika

Wypowiedzi Edyty Górniak postanowił skomentować znany rysownik, który tworzy pod pseudonimem „Andrzej Rysuje”. Opublikował na swoim profilu społecznościowym grafikę, która dotyczy szczepionek na Covid-19.

Widzimy na niej mężczyznę, który ogłasza, iż szczepienia na koronawirusa ruszą wtedy, gdy uzyskają specjalne atesty Europejskiej Agencji Leków. Dodaje również, że oprócz zgody wspomnianej organizacji konieczna będzie również pozytywna opinia… Edyty Górniak. Zresztą, zobaczcie sami.

Obrazek chętnie komentowali internauci. „Badań w instytucie Biochemii organicznej im. Marcina Najmana jedynego obrońcy jasnej góry, a może Zielonej…” – napisał jeden z nich. „Jak dodadzą szczyptę oregano, to myślę ze nasza ekspertka ja zatwierdzi” – dodał kolejny.