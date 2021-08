Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę – wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Straty do Koalicji Obywatelskiej nadrabia Polska 2050 Szymona Hołowni, która traci zaledwie 2 punkty procentowe.

Ugrupowania na czele sondażu mają do siebie coraz mniejszy dystans. Jak wynika z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl, wybory parlamentarne w najbliższą niedzielę wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą chciałoby zagłosować 34 proc. respondentów – to o 2 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Poparcie traci jednak nie tylko PiS, ale również Koalicja Obywatelska. Na największą partię opozycyjną chciałoby zagłosować 23 proc. badanych, więc ugrupowanie straciło 1 pkt proc. Z kolei 2 pkt proc. zyskała Polska 2050, które odrabia straty do KO. Na ugrupowanie Szymona Hołowni chciałoby zagłosować 21 proc. badanych.

Z najnowszego sondażu wynika, że do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja i Lewica, które uzyskałyby odpowiednio 8 i 7 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znalazły się natomiast zarówno PSL-Koalicja Polska, jak i ruch Kukiz’15. Chęć głosowania na oba ugrupowania wyraziło po 3 proc. wyborców. 1 proc. badanych wskazało na inne ugrupowanie.

Żr.: wPolityce.pl