Donald Tusk odniósł się do doniesień Wirtualnej Polski na temat jego majątku. Przypomnijmy, w piątek serwis poinformował, że były premier przepisał majątek na żonę. Twierdzi, że zrobił to, bo jego rodzina „odczuwała zagrożenie”.

Donald Tusk przepisał majątek na żonę – informuje Wirtualna Polska. Portal wskazuje również szacowaną wartość majątku Tusków i wymienia, co wchodzi w jego skład. Co najmniej kilka nieruchomości. Szerzej opisaliśmy sprawę TUTAJ.

Były premier początkowo milczał, ale w końcu postanowił odnieść się do sprawy. „Kilka miesięcy temu Wirtualna Polska, to było przed moim powrotem do polskiej polityki, zwróciła się do mnie z pytaniem o powody przepisania majątku na moją żonę Gosię. Tak, podjęliśmy taką decyzję kilka lat temu” – mówi Tusk na Donald Tusk odniósł się do doniesień Wirtualnej Polski na temat jego majątku. Przypomnijmy, w piątek serwis poinformował, że były premier przepisał majątek na żonę. Twierdzi, że zrobił to, bo jego rodzina „odczuwała zagrożenie”. opublikowanym w mediach społecznościowych.

„Rodzina i moja żona Gosia odczuwali zagrożenie związane z tą nieustającą nagonką i zorganizowanym polowaniem na mnie z powodów politycznych przez PiS i rząd PiS-u. Absolutnie rozumiałem to poczucie zagrożenia” – twierdzi Tusk.

„Jedyną intencją tej decyzji było bezpieczeństwo mojej rodziny, a nie ukrycie czegokolwiek. Dane dotyczące naszej własności, naszych nieruchomości nie zmieniły się od 20 lat. Były wielokrotnie publikowane w moich oświadczeniach majątkowych i we wszystkich możliwych mediach w Polsce” – przekonuje Tusk. Nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób przepisanie majątku na żonę miałoby zmniejszyć „odczucie zagrożenia”.

Źr. wprost.pl; wmeritum.pl; twitter