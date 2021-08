Donald Tusk przepisał majątek na żonę – informuje Wirtualna Polska. Portal wskazuje również szacowaną wartość majątku Tusków i wymienia, co wchodzi w jego skład. Co najmniej kilka nieruchomości.

Dziennikarze zauważają, że w przypadku byłego premiera ustalenie majątku jest utrudnione, bo ten po raz ostatni oświadczenie majątkowe składał w 2014 r. „W dokumencie z 29 kwietnia 2014 r. czytamy, że ówczesny premier zgromadził 152 tys. złotych i 2400 dolarów. Był też właścicielem (razem z żoną) dwóch mieszkań o wielkości 40 oraz 65,5 metrów kwadratowych i działki letniskowej. Miał też Toyotę Auris z 2007 r.” – czytamy na portalu.

Czytaj także: Ziobro: „Obecność Polski w UE nie za wszelką cenę”

Wiadomo, że przez okres sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej Tusk znacznie powiększył swój majątek. Według wyliczeń portalu money.pl, były premier mógł w Brukseli zarobić ok. 6,7 mln zł.

Dalej dziennikarze WP informują, że zajrzeli do ksiąg wieczystych i przeżyli spore zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że Tusk nie posiada obecnie żadnych nieruchomości. Nawet tych, które wykazywał w oświadczeniu majątkowym z 2014 r.

„Z ksiąg wieczystych, które przeglądaliśmy, wynika, że 17 sierpnia 2017 r. jeden z gdańskich notariuszy dokonał podziału majątku pomiędzy Małgorzatą Tusk a Donaldem Franciszkiem Tuskiem. W efekcie nieruchomości przeszły na własność małżonki byłego premiera” – czytamy.

Ile jest wart majątek, jaki posiada Tusk?

Czytaj także: Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę? „Będziemy dyskutować”

Dziennikarze WP wycenili znane elementy majątku, jaki w 2014 r. deklarował Tusk. Letniskowa posiadłość na Kaszubach to działka o powierzchni 3056 metrów kwadratowych, z domkiem o wielkości 130 metrów kwadratowych i dostępem do niewielkiego stawu. Obecnie jej wartość można oszacować na ok. pół miliona zł.

Ponad 80-metrowe mieszkanie w Sopocie wyceniono na 1 085 750 złotych. Drugie mieszkanie, które Tusk przepisał na żonę, znajduje się dwa kilometry dalej, w dzielnicy Górny Sopot i ma powierzchnię ok 40 metrów kwadratowych. Jego wartość oszacowano na 534 600 złotych.

Donald Tusk nie chciał odnieść się do tych informacji.

Źr. wp.pl