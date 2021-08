Zbigniew Ziobro w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentował bieżące spory organów Unii Europejskiej z Polską. Minister sprawiedliwości opowiedział się zdecydowanie za obecnością Polski w strukturach UE, ale zaznaczył, że nie „nie za wszelką cenę”.

Ziobro krytycznie ocenił ataki UE na Polskę w sprawie sądownictwa. „Unia Europejska, która ma w zwyczaju odmieniać demokrację przez wszystkie przypadki, podważa wprowadzenie mechanizmu, który demokratyzuje sądownictwo w Polsce” – mówił.

„Jestem zdecydowanym przeciwnikiem ulegania bezprawnym szantażom Unii Europejskiej realizowanym przez TSUE” – zapewnia Ziobro. „Widać przecież jak na dłoni, że nie przyniosła efektów prowadzona w ostatnich latach polityka ustępstw wobec kolejnych żądań Brukseli. Gdybyśmy robili swoje, a nie ustępowali i wycofywali się z planowanych zmian, to reforma wymiaru sprawiedliwości dawno byłaby zakończona. A tak zamiast sukcesu mamy kolejne problemy” – zaznaczył.

Czytaj także: Haker, który wykradł dane klientów Taurona już w rękach policji!

Minister zwrócił uwagę na podwójne standardy. „Wobec nas Unia stosuje inne miary. Dlaczego jako Polacy mamy się godzić na gorsze traktowanie?! Do tego sprowadza się główny punkt sporu, a nie tylko do kwestii organizacji Sądu Najwyższego. TSUE mówi, że tego, co wolno Niemcom, Holendrom czy Hiszpanom, nie wolno Polakom. To kolonialna mentalność, która nie ma nic wspólnego z prawem” – przekonuje Ziobro.

Ziobro o obecności Polski w UE

„Podstawą definicji naszych interesów i pozycji w UE musi być zasada, że Polacy i Polska nie mogą być traktowani gorzej niż inni” – podkreślił Ziobro. „Jeżeli zgodzimy się na to w sprawach sądownictwa, to doprowadzimy do podobnego traktowania nas w każdej innej sprawie. Będą równi i równiejsi, lepsi i gorsi. Interesy finansowe, gospodarcze, także kulturowe jednych będą traktowane z respektem, a inni będą sprowadzani do podrzędnej roli. Tej granicy nie można przekraczać. Zgoda na orzecznictwo TSUE prowadzi do segregacji państw i obywateli” – dodał.

Czytaj także: Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę? „Będziemy dyskutować”

Ziobro usłyszał pytanie, czy uważa, że „Polska nie powinna być w UE za wszelką cenę”. „Za wszelką cenę powinniśmy dążyć do tego, by bronić naszej podmiotowości i pozycji w UE. W przeciwnym razie Polska i Polacy będą tracić na członkostwie w UE. A więc – być, ale nie za wszelką cenę. Takie jest stanowisko Solidarnej Polski, bo nie mówię tego w imieniu rządu czy współkoalicjantów” – podkreślił minister sprawiedliwości.

Źr. rp.pl