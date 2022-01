Agustin Egurrola był głównym choreografem podczas przygotowań do „Sylwestra Marzeń” zorganizowanego w Zakopanem. Zarówno on, jak i jego tancerze, pracowali między innymi z Jasonem Derulo. Choreograf był pod wrażeniem profesjonalizmu gwiazdora.

Jason Derulo był największą gwiazdą podczas „Sylwestra Marzeń”. W Zakopanem amerykański gwiazdor wykonał swoje największe hity. Wiele osób nie kryło wrażenia faktem, jak dużo włożył w swoje występy. Nie śpiewał z playbacku a wokal i choreografia były naprawdę na wysokim poziomie.

Pod wrażeniem gwiazdora był również Agustin Egurrola, którego tancerze towarzyszyli na scenie Jasonowi Derulo. „Niezwykły facet, zawodowiec w każdym calu, wiedział czego chce, bardzo starannie przygotowywał się do występu. Pytał o wszystko, o scenę, ustawienie kamer, światło, pirotechnikę. Choreografię powtarzał w dniu występu z tancerzami najpierw na sali, a później na scenie, aż uznał, że jest gotowy” – napisał tancerz na Instagramie.

Egurrola nie ukrywał, że całe wydarzenie było dużym przeżyciem zarówno dla niego, jak i dla tancerzy. „Dla mnie i tancerzy z grupy Volt przygotowania do jego show były wielkim przeżyciem. Ten występ zapamiętamy na długo i mam nadzieję, że rok 2022 to będzie petarda, bo przecież nie można go było lepiej przywitać” – napisał. „Moi kochani tancerze, jestem z was bardzo dumny. Wiem, ile włożyliście pracy i serca w przygotowanie całego koncertu. Jesteście ZAWODOWCAMI! Dziękuję” – dodał.

