Konrad Muzyka, analityk i ekspert z Rochan Consulting, opowiedział o grze wojennej, w której uczestniczył. W symulacji uwzględniona została również Polska.

Konrad Muzyka to jeden z najbardziej opiniotwórczych analityków wojennych. Ekspert od początku zmagań wojennych na Ukrainie publikuje w sieci swoje komentarze oraz analizy dotyczące sytuacji na froncie. Niedawno opowiedział natomiast o pewnej grze wojennej, w której uczestniczył.

Gra wojenna to nic innego, jak symulacja działań wojennych w określonych okolicznościach. Analizuje się wówczas rozmaite czynniki, a następnie przewiduje skutki podejmowanych działań. Muzyka przyznaje, że w grze wojennej, w której uczestniczył jako jedna ze stron brała udział Polska.

Analityk przyznaje, że we wspomnianej symulacji przypisano Polsce potężny sprzęt wojskowy. Z tego powodu część osób zwyczajnie drwiła z tego faktu. Okazuje się, że teraz ten scenariusz może się ziścić.

Ekspert o symulacji wojennej z udziałem Polski

– Kiedyś wziąłem udział w grze wojennej w której Polska (nie NATO) dysponowała 120 AH-64. Wtedy temu scenariuszowi towarzyszyły podśmiechiwania – napisał Konrad Muzyka na Twitterze. AH-64 to nic innego, jak słynny śmigłowiec „Apache”, czyli podstawowy śmigłowiec szturmowy US Army. Jest przeznaczony m.in. do zwalczania broni pancernej.

– Przy rozmachu obecnego ministra ON, nie zdziwiłbym się gdyby taka ilość miała ostatecznie trafić do Polski – dodał w dalszej części swojego wpisu analityk. Nawiązał przy tym do gigantycznych zakupów polskiego MON, który co chwilę ogłasza kolejne informacje na temat nabycia nowoczesnej broni wojskowej.

Czy Apache rzeczywiście znajdą się na wyposażeniu polskiej armii? Serwis defence24.pl na początku czerwca przytaczał słowa Adam Hodgesa z Business Capture Team Leader w Boeing Defense, Space & Security, który podkreślał, że nasza armia jest gotowa na Apache.

– Polska byłaby siódmym pod względem wielkości gospodarki operatorem, jest dobrze przygotowana do bycia jednym z państw-operatorów – powiedział.