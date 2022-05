Dr Mike Martin, ekspert ds. wojskowości, zamieścił na Twitterze wpis, w którym ocenia wydarzenia na Ukrainie. Jego zdaniem dochodzimy do punktu krytycznego wojny.

– Dochodzimy do punktu krytycznego w wojnie na Ukrainie – pisze we wstępie swojego wpisu dr Mike Martin. – W ciągu ostatniego tygodnia widzieliśmy, jak siły rosyjskie zaczynają koncentrować się na wschodzie i południu Ukrainy – dodaje ekspert.

Martin przyznaje, że obecnie Rosjanie przechodzą do defensywy, natomiast Ukraińcy prowadzą działania kontrofensywy. Zdaniem eksperta istnieją dwa obszary, gdzie wojska z Ukrainy prowadzą działania ofensywne. Pierwszy z nich to Chersoń.

– Gdzie Ukraińcy zepchnęli Rosjan z powrotem w kierunku miasta, co, jeśli będzie się toczyć dalej, utrudni nieco planowaną aneksję – pisze i jako kolejny obszar wskazuje Charków. – Ukraińcy prawie wypchnęli Rosjan z zasięgu artylerii miasta. W jednym miejscu zepchnęli nawet Rosjan na 2 lub 3 km od granicy międzynarodowej – pisze Martin.

Kharkiv: The Ukr have almost pushed the Ru out of artillery range of the city. In one place they have even pushed the Russians back to within 2 or 3 kms of the international border.