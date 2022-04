Jacek Bartosiak postawił dość niespodziewaną tezę ws. wojny w Ukrainie. Jego zdaniem realizacja jego założenia jest konieczna w celu uniknięcia kolejnej wojny w przyszłości.

Jacek Bartosiak to jedno z najczęściej wymienianych nazwisk przy okazji konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jest ekspertem od geopolityki, który regularnie komentuje to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bartosiak uważa również, że jeżeli teraz nie zatrzymamy Rosjan w Ukrainie, wojna z Polską może być kwestią czasu.

Niedawno lider think tanku „Strategy&Future” zamieścił na Twitterze dość niespodziewany wpis, który był odpowiedzią na wcześniejszy komentarz amerykańskiego generała Hodgesa. Wojskowy zasugerował bowiem, że w obecnej sytuacji cały zachodni świat powinien myśleć o tym, by wygrać wojnę, a nie tylko ją zakończyć. Bartosiak jest podobnego zdania.

– Tak, nadszedł czas, aby wygrać, odzyskać Krym i Donbas dla Ukrainy i nie dopuścić do tego, by RUS zachowała swoje oblicze i mocarstwowy status. Albo będziemy mieć kolejną wojnę po pauzie/przegrupowaniu/reformie/odpoczynku RUS. Musimy zatrzymać to błędne koło, wygrywając definitywnie teraz – napisał Jacek Bartosiak.

Yes, it is time to win, regain Crimea and Donbas for Ukraine and not let RUS save its face and great power status. Or we will have yet another war after RUS pause/regroup/reform/rest. We need to kill this vicious cycle by winning definitevely now. https://t.co/pTSogMb4y6 — Jacek Bartosiak (@BartosiakJacek) April 4, 2022

W podobnym tonie, co Bartosiak wypowiedziała się Velina Tchakarova, przedstawicielka austriackiego think tanku AIES. – To jedyna opcja dla Europy, aby uratować europejską architekturę bezpieczeństwa na dzień dzisiejszy, w przeciwnym razie będzie musiała stawić czoła znacznie bardziej asertywnej i niestabilnej Rosji w wiecznej otchłani wojny w przyszłości – oceniła Tchakarova.