Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, jest ostatnio na tapecie. Wszystko za sprawą zanieczyszczenia Odry. Ostatnio jej mowę ciała postanowiła przeanalizować ekspertka w tym zakresie Daria Domaradzka-Guzik.

Jej wpis był utrzymany w bardzo ostrym tonie. – Kiedyś było stwierdzenie „kłamca spuszcza wzrok”. Dziś, świadomy, pewny siebie kłamca, często spogląda na rozmówcę by zerkać, sprawdzać, jak kłamstwa odbierane są przez drugą stronę – napisała Domaradzka-Guzik. – Świadomy wie, że zawsze można coś poprawić, musi widzieć reakcję słuchacza – dodała w dalszej części.

Wpis ekspertki od mowy ciała wywołał burzę. Pod tweetem zaroiło się od komentarzy. – Aha. Jak odwraca wzrok, to kłamie. Kiedy patrzy prosto w oczy – też kłamie. Pani się wsłucha w mowę swojego ciała. Ono woła o pomoc. Zwłaszcza w obszarach powyżej szyi – napisał jeden z komentujących.

– Ale na razie wychodzi na to że to opozycja i przeciwnicy rządu nakłamali i powielali bzdury, a Moskwa mówiła prawdę. Coś tu się nie spina z założona z góry teoria – napisał inny z komentujących nawiązując do wyników badań w Odrze, które nie wskazały obecności rtęci.