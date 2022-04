Obwód sumski został całkowicie wyzwolony spod rosyjskiej okupacji – poinformował szef lokalnych władz Dmytro Żywycki cytowany przez agencję Ukrinform. Zaznaczył, że eksplozje słyszane tam w ostatnich dniach to efekt oczyszczania terenu z min i niewybuchów.

Kolejne tereny na północy kraju przechodzą w ręce wojsk ukraińskich. Również obwód sumski został wyzwolony z rosyjskiej okupacji, co potwierdził szef władz obwodu Dmytro Żywycki. Zaznaczył, że eksplozje, jakie w ostatnich dniach były słyszane na wyzwolonych terenach, to efekt oczyszczania ich z min i niewybuchów.

Żywycki poinformował jednocześnie na Telegramie, że teren obwodu sumskiego wciąż nie jest bezpieczny, ponieważ wiele obszarów pozostaje zaminowanych. Szef władz obwodowych zaapelował do mieszkańców, by unikali leśnych dróg i nie zbliżali się do zniszczonego sprzętu oraz do opuszczonych pozycji rosyjskiego wojska.

Źr.: Onet