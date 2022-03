Ukraiński minister Dmytro Kuleba potwierdził w mediach społecznościowych, że elektrownia w Czarnobylu została pozbawiona prądu. Ukraińskie władze oskarżają Rosjan o celowe odłączenie zasilania. Jednocześnie ostrzegają przed ryzykiem wycieku promieniowania.

Kuleba potwierdził, że elektrownia w Czarnobylu nie prądu. „Uszkodzono całą linię zasilająca elektrownię jądrową w Czarnobylu” – poinformował. „Wszystkie jej obiekty jądrowe kontroluje armia rosyjska” – zaznaczył wskazując odpowiedzialnego.

„Apeluję do całej społeczności międzynarodowej do natychmiastowego wezwania Rosji do wstrzymania ognia i umożliwienia ekipom naprawczym jak najszybszego przywrócenia dostaw energii elektrycznej (do dawnej elektrowni – red.) – napisał minister na Twitterze.

Резервні дизель-генератори забезпечать живлення ЧАЕС та її об’єктів протягом 48 годин. Потім відключиться система охолодження сховища відпрацьованого ядерного палива, що загрожуватиме витоком радіації. Варварська війна РФ загрожує всій Європі. Путін має зупинити її негайно! 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

Kuleba ostrzegł, że elektrownia w Czarnobylu bez prądu może stanowić śmiertelne zagrożenie. „Zapasowe generatory będą zasilać elektrownię jądrową i jej obiekty przez 48 godzin” -poinformował. „Później system chłodzenia wypalonego paliwa jądrowego zostanie wyłączony, co grozi wyciekiem promieniowania. Barbarzyńska wojna Rosji zagraża całej Europie” – alarmuje.

We wtorek wieczorem Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała, że utraciła kontakt z systemami monitorującymi poziom promieniowania odpadów radioaktywnych w elektrowni atomowej w Czarnobylu.

We wtorek BBC podał, że Rosjanie przetrzymują na terenie czarnobylskiej elektrowni atomowej ponad 100 pracowników i około 200 ukraińskich ochroniarzy. Przyznano, że pracownicy wypełniają swoje obowiązki. „Atmosfera jest spokojna, ale warunki panujące na miejscu określają oni jako trudne” – stwierdzono.

Źr. Polsat News