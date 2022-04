Elon Musk w ostatnich dniach ponownie zagościł na czołówkach serwisów internetowych. Wszystko za sprawą zakupu serwisu społecznościowego Twitter. Teraz miliarder wskazał kolejny cel swoich inwestycji, choć wielu odebrało to raczej jako żart.

Niedawno Elon Musk wystosował ofertę zakupu popularnego serwisu społecznościowego Twitter. Niedługo później rada dyrektorów spółki wyraziła zgodę na transakcję. Finalnie znany miliarder zakupi serwis za zawrotną kwotę 44 mld dolarów.

Zaledwie dwa dni po ogłoszeniu przez radę dyrektorów swojej decyzji, Elon Musk znów wzbudził sensację. Tym razem miliarder w krótkim wpisie na Twitterze wskazał swój kolejny cel inwestycyjny.

Czytaj także: Putin jest ciężko chory? Jego przemówienie wywołało lawinę plotek [WIDEO]

W tym przypadku, to chyba jednak żart, bo chodzi o koncern Coca Cola. Być może nie byłoby to aż tak zaskakujące, gdyby nie motywacją, jaką wskazał Elon Musk. Miliarder stwierdził, że chce przywrócić do receptury napoju… kokainę.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

„Następnie kupię Coca Colę, by przywrócić do niej kokainę” – napisał na Twitterze. Miażdżąca większość internautów uznała ten wpis za żart, ale Elon Musk ostatecznie nie rozstrzygnął, czy to tylko żart.

Czytaj także: Łukaszenka zapowiada, że do unii Białorusi i Rosji dołączą kolejne państwa

Źr. money.pl; twitter