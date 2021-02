Elon Musk za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze wystosował zaproszenie dla Władimira Putina do spotkania. Zgodnie z zamysłem miliardera, rozmowa z prezydentem Rosji miałaby się odbyć poprzez komunikator Clubhouse. Do sprawy publicznie odniósł się rzecznik prezydenta, który wykazał zainteresowanie tym pomysłem.

Elon Musk zaprosił Władimira Putina do rozmowy poprzez portal Clubhouse. To nowy portal społecznościowy, który zyskuje coraz większą popularność. Wielu użytkowników sieci postrzega go jako elitarny, bo można do niego dołączyć jedynie na zaproszenie kogoś, kto już ma na nim konto.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Elon Musk przyznał, że możliwość rozmowy z Putinem byłaby dla niego wielkim zaszczytem. Nie podał jednak tematu, którego miałaby dotyczyć pogawędka z prezydentem Rosji. Można jedynie przypuszczać, że chodzi o któryś z jego projektów. Być może chodzi o budowę w Rosji fabryki Tesli lub o projekt kosmiczny SpaceX.

Elon Musk otrzymał odpowiedź Kremla

Do sprawy odniósł się Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej. „Jak państwo wiedzą, prezydent Putin nie korzysta bezpośrednio z mediów społecznościowych. Nie prowadzi osobiście swoich profili.” – zaczął rosyjski polityk.

„Ogólnie to bezdyskusyjnie bardzo ciekawa propozycja. Ale musimy się rozeznać o co chodzi, co dokładnie się nam proponuje. Dlatego będziemy musieli najpierw wszystko sprawdzić, a potem zareagować” – dodał Pieskow. Nie wiadomo na razie, czy Elon Musk pociągnie ten temat dalej i czy ostatecznie dojdzie do spotkania, które z pewnością odbiłoby się bardzo szerokim echem.

