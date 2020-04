Królowa Elżbieta II w niedzielę wygłosiła specjalne orędzi do narodu. W swoim wystąpieniu skupiła się na trudnej sytuacji związanej z pandemią wywołaną przez koronawirus. Zapewniła, że Wielka Brytania przetrwa kryzys i podziękowała pracownikom służby zdrowia.

„Zwracam się do was w tym czasie, który, jak wiem, jest coraz trudniejszy.” – mówiła Elżbieta II. „To czas zakłóceń w życiu naszego kraju. Zakłóceń, które przyniosły smutek niektórym, trudności finansowe wielu i ogromne zmiany w codziennym życiu nas wszystkich” – dodała.

„Wspólnie walczymy z tą chorobą i chcę was zapewnić, że jeśli pozostaniemy zjednoczeni i niezachwiani, to uda nam się ją pokonać.” – zapewniła Elżbieta II. „Mam nadzieję, że w latach, które nadejdą, wszyscy będą mogli być dumni z tego, jak zareagowali na to wyzwanie. A ci, którzy przyjdą po nas, powiedzą, że Brytyjczycy tego pokolenia byli tak samo silni jak inni. Że samodyscyplina, spokojna, pogodna determinacja i współodpowiedzialność za innych wciąż charakteryzują ten kraj.” – kontynuowała.

„Uda nam się – i ten sukces będzie należał do każdego z nas. Powinniśmy pocieszać się, że choć mamy jeszcze więcej do przetrzymania, powrócą lepsze dni: znów będziemy z naszymi przyjaciółmi, znów będziemy z naszymi rodzinami, znów się spotkamy.” – powiedziała Elżbieta II.

Czytaj także: Książę Karol wyzdrowiał i zabrał głos publicznie [WIDEO]

Media zwracają uwagę, że brytyjska królowa bardzo rzadko wygłasza tego typu orędzia, nie licząc corocznych wystąpień z okazji Bożego Narodzenia. Komentatorzy wyliczyli, że podczas 68-letniego panowania, Elżbieta II dopiero czwarty raz wygłosiła tego typu mowę.

Źr. wpolityce.pl