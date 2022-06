Donald Tusk udzielił wywiadu serwisowi natemat.pl. Podczas rozmowy opowiedział m.in. o swojej emeryturze.

W rozmowie z dziennikarzami serwisu Donald Tusk po raz pierwszy odniósł się do swojej emerytury. To ciekawy temat, ponieważ były premier w kwietniu skończył 65 lat, a tym samym wszedł w wiek emerytalny. Wielu Polaków zastanawiało się więc, na jakie świadczenie może liczyć jeden z czołowych polityków w naszym państwie.

We wspomnianym wywiadzie Tusk ujawnił, że niedawno otrzymał informację od ZUS, w której zawarto wysokość jego emerytury. Okazuje się, że nie są to kokosy. – Ostatnia informacja, jaką dostałem z ZUS, mówi o 3 tysiącach z kawałkiem – powiedział lider Platformy Obywatelskiej.

– Ta kwota, podobnie jak w przypadku innych osób, co jakiś czas ulega pewnym zmianom, bo niestety rośnie umieralność, a to wpływa na wyliczenia – stwierdził w dalszej części swojej wypowiedzi.

Tusk odpowiedział również na pytanie dotyczące tego, kiedy otrzyma pierwszą emerytalną wypłatę. Przyznał, że nastąpi to najprawdopodobniej w czerwcu lub lipcu bieżącego roku.

– Gdy dostanę tę emeryturę, to chętnie podzielę się informacją, ile dokładnie wynosi. A gdy otrzymam emeryturę europejską – też o tym poinformuję – powiedział Tusk. Warto pamiętać bowiem, że byłemu premierowi przysługuje również emerytura za pracę w unijnych instytucjach.

Podczas wywiadu Tusk przyznał również, że w przeciwieństwie do wielu swoich politycznych oponentów, doskonale wie, jak wygląda skromne i ubogie życie. Cytat poniżej.

Przewodniczący @donaldtusk dla @natematpl: Wiem, jak smakuje bieda. W przeciwieństwie do wielu polityków, którzy dziś rządzą czy brylują na salonach, mnie nikt nie musi uczyć, co znaczy surowe życie człowieka, który nie ma co do garnka włożyć.