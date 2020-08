Jadwiga Emilewicz w programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24 skomentowała decyzję Łukasza Szumowskiego. Minister zdrowia we wtorek podał się do dymisji. Wicepremier stwierdziła, że był to „najlepszy moment”.

We wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski nieoczekiwanie złożył dymisję. Dzień wcześniej taką samą decyzję podjął wiceminister Janusz Cieszyński. Szumowski zaznaczał, że planował to już na początku 2020 roku, jednak odłożył decyzję ze względu na pandemię koronawirusa.

Kwestię dymisji ministra Szumowskiego skomentowała na antenie TVN24 wicepremier Jadwiga Emilewicz. Stwierdziła, że sama decyzja nie była dla niej zaskoczeniem, ponieważ szef resortu zdrowia zapowiadał to jeszcze na początku roku. Nie spodziewała się jednak, że dymisja nastąpi już teraz.

Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że minister Szumowski wybrał dobry moment. „Szumowski zapowiadał dymisję na początku roku, przed pandemią. To nie było duże zaskoczenie. (…) Trudno wyobrazić sobie lepszy moment. (…) Ta decyzja zawsze musi martwić, to nie jest dobra decyzja dla rządu” – powiedziała.

Zaznaczyła jednocześnie, że Ministerstwo Zdrowia jest dobrze przygotowane na to, co może wydarzyć się jesienią. „W tym trudnym czasie to jest najlepszy moment. Ma prawo czuć się zmęczony, odchodzi zostawiając resort przygotowany na jesień” – dodała wicepremier Emilewicz.

Źr.: TVN24