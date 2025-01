Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji, wydał oświadczenie ws. zaprzysiężenia Donalda Trumpa. Odniósł się w bardzo konkretnych słowach do zakończenia wojny na Ukrainie.

Erdogan wyraził nadzieję, że po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa relacje pomiędzy Turcją a USA nadal będą dobre. Turecki przywódca nawiązał przy tym do pierwszej kadencji Trumpa na stanowisku prezydenta USA.

– Bardzo ważne jest dla nas kontynuowanie naszej przyjaźni z Trumpem, tak jak podczas jego pierwszej kadencji – oznajmił turecki prezydent, który liczy na dobrą współpracę ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.

Erdogan odniósł się też do możliwości zakończenia wojny na Ukrainie. Powiedział bardzo ważne słowa, gdyż temat wygaszenia konfliktu będzie tematem jednej z jego pierwszych rozmów z Donaldem Trumpem.

Prezydent Turcji stwierdził nawet, że w omawianej sprawie zostaną podjęte „odpowiednie kroki”. Wiele wskazuje więc na to, że Erdogan dołączy do grona przywódców, którzy będą optować za tym, by Ukraina podjęła negocjacje pokojowe z Rosją.

