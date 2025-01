Władimir Putin oraz Siergiej Ławrow zabrali głos po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA. Ich stanowiska są jasne.

Słowa Ławrowa cytuje agencja informacyjna TASS. Szef resortu spraw zagranicznych Rosji przyznał, że obecnie „wszyscy zastanawiają się, jakie będą oficjalne podejścia promowane przez administrację Trumpa”.

– Dają jasno do zrozumienia, że ​​rozumieją niektóre aspekty stanowiska Rosji – powiedział Ławrow i wskazał, że chodzi przede wszystkim o to, by – zgodnie z wolą Rosji – nie dopuścić do tego, aby Ukraina dołączyła do NATO i stała się członkiem Sojuszu.

Władimir Putin złożył z kolei Trumpowi gratulacje z okazji zaprzysiężenia go na urząd prezydenta USA. Wskazał, że zarówno nowy prezydent, jak i jego otoczenie otwarcie mówią o wznowieniu kontaktów z Rosją oraz o konieczności „by uczynić wszystko, aby nie dopuścić do III wojny światowej”.

– Moskwa dostrzega wypowiedzi Trumpa i jego zespołu dotyczące chęci wznowienia dialogu z Rosją – cytuje wypowiedź Putina agencja informacyjna TASS. Rosyjski dyktator miał też powiedzieć, iż dotychczasowy dialog został przerwany w czasie prezydentury Joe Biden’a.

