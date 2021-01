A po co kościół katolicki się tam wpakował? – napisała Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy. Posłanka skomentowała w ten sposób informację o masakrze 750 chrześcijan w Etiopii. Jej komentarze wywołały falę oburzenia w sieci. Do sprawy odniósł się parlamentarny klub Lewicy.

Zachodnie media informowały w ostatnich dniach o zamordowaniu 750 wiernych Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Aksum. Pod artykułem portalu Vatican News na Facebooku pojawiły się komentarze autorstwa Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej.

„A po co kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?” – napisała posłanka. „A bóg znowu śpi” – dodała w innym komentarzu. Opinie parlamentarzystki wywołały lawinę oburzenia w sieci.

"A po co szła tam po nocy i założyła tak wyzywającą sukienkę"? – to wiktymizacja ofiary gwałtu, ale za mordowanych chrześcijan odpowiadają oczywiście mordowani chrześcijanie 🤦‍♂️ https://t.co/1AE0X7bmvd — Michał Płociński (@michalplocinski) January 22, 2021

W końcu do sprawy odniósł się jej klub parlamentarny. „W imieniu Klubu Lewica przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wobec posłanki wyciągnięte zostaną konsekwencje dyscyplinarne, a opinie zawarte w komentarzach w żadnym stopniu nie odzwierciedlają naszych poglądów” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez szefa klubu KO Krzysztofa Gawkowskiego.

Za słowa posłanki przepraszamy i wyciągniemy konsekwencje dyscyplinarne! https://t.co/dBc7mZAK7A — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) January 22, 2021

Prokop-Paczkowska przeprasza za swoje komentarze: Czasami palce na klawiaturze wyprzedzają refleksję

Wkrótce za swoje wypowiedzi przeprosiła także ich autorka. „Moja intencją nie było nikogo skrzywdzić czy obrazić, jednocześnie zdaję sobie sprawę, że było to przekroczenie granicy. Czasami palce na klawiaturze wyprzedzają refleksję” – napisała posłanka.

Przepraszam za komentarz na portalu Facebook, które zamieściłam w związku z informacją o tragedii w Aksun. Moja intencją nie było nikogo skrzywdzic czy obrazic, jedmoczesnie zdaję sobie sprawę, że było to przekroczenie granicy. Czasami palce na klawiaturze wyprzedzają refleksję — Małgorzata Prokop (@M_Prokop_P) January 22, 2021

Szeroko komentowana była również wypowiedź posłanki w piątkowym wydaniu programu „Minęła 8” TVP Info. Prokop-Paczkowska miała pretensje do prowadzącego dziennikarza, który informując o śmierci Henryka Jerzego Chmielewskiego (rysownika o pseudonimie Papcio Chmiel) użył sformułowania: „odszedł do domu Pana”. – Do jakiego „Pana”? Nie jesteśmy w telewizji ojca Rydzyka – mówiła.