Orkan Eunice sieje spustoszenie w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował, by pozostać w domach. – Cały czas monitorujemy sytuację, właściwe służby działają i pomagają najbardziej poszkodowanym – zakomunikował.

W sobotę na terenie całej Polski wieje porywisty wiatr. Orkan Eunice spowodował falę zniszczeń. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że wichury odcięły od prądu ponad milion odbiorców, a strażacy musieli interweniować prawie 13 tys. razy (stan na sobotę, godz. 12:00).

Sytuację monitoruje również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował w sieci komunikat, w którym ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą orkan Eunice. Zaapelował również o pozostanie w domach.

„Wszyscy widzimy co się dzieje za oknami naszych domów. Przez Polskę przechodzi orkan Eunice, który z ogromną siłą uderza we wszystko, co spotyka na swojej drodze” – napisał szef rządu.

#RaportRCB o skutkach silnego wiatru – stan na godz. 12.00 ⬇ pic.twitter.com/9jyPVHurF9 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 19, 2022

„Apeluję: zostańcie w domach! Cały czas monitorujemy sytuację, właściwe służby działają i pomagają najbardziej poszkodowanym” – poinformował.

Szef rządu podał również informację o stratach, w tym ofiarach śmiertelnych. „Straż Pożarna interweniowała już ponad 12 tysięcy razy. Niestety dwie osoby zginęły a cztery zostały ranne. Uszkodzonych zostało ponad 1000 dachów, a bardzo wiele gospodarstw pozbawionych jest prądu. Są też utrudnienia w transporcie, na niektórych odcinkach wstrzymany jest ruch kolejowy. Najtrudniejsza sytuacja jest na północnym zachodzie naszego kraju” – napisał.