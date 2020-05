View this post on Instagram

Kochani w Priv wysyłacie mi dziesiątki próśb abym skomentowała aferę z Zatoką Sztuki ,bo podobnie zawsze trafnie komentuje i przybliżam mechanizmy …Pedofilia , handel żywym towarem , stręczycielstwo i inne ohydne procedery istnieją i nie są przypisane jako cecha charakterystyczna ani do show-biznesu ani do kościoła . Zdarzają się wszędzie , nawet pod dachem własnego domu a katem jest rodzic . Czy warto o tym mówić ? Trzeba! Czy warto piętnować ? Tak! Ale w każdym wypadku zanim rzucimy kamieniem trzeba mieć dowody . Mam nadzieje ,że Sylwester Latkowski wywołał do tablicy ludzi z nazwiska ,w celu specyficznej prośby, apelu aby opowiedzieli co widzieli …Czy widzieli ,nie wiem ,nie bywałam ,bo ogólnie nie bywam, nie celebruje tak życia ,nie uświetniam swoją osobą żadnych takich imprez , nie jest to tez moj sposób na prace . Nie będę zabierać wiec głosu w tej konkretnej sprawie . Być gdzieś ,to jeszcze żadna wina. Ale jeżeli takowa istnieje, to dowody-prokurator i po sprawie . Tzn sprawa wielka ale bez domysłów a na faktach. Ciekawe jest , ze w grudniu postanowiłam napisać książkę ,w której miesza się rzeczywistość z fikcją literacką dla bezpieczeństwa głównej bohaterki i kilku innych osób . Ale moja powieść ,która jest z całą pewnością sensacyjna ,opowiada o procederze handlu kobietami i nie tylko, na skale międzynarodową . Jest tam i plaża i wielki świat , są kluby nocne , modne miejsca na mapie świata i bardzo zamożni ludzie. Jedni fajni inni zepsuci . Są ofiary i są dobrowolni dealerzy własnego ciała czy nawet życia. Ze względu na moj zawód sporo widziałam ale tez spotkałam na swojej drodze kobietę ,której doświadczenie jest rdzeniem mojej powieści . Ciężkim rdzeniem , okrutnym często a jednak …. Takich Zatok jest na świecie mnóstwo ale gorsze są twierdze , zarezerwowane dla najmroźniejszych tego świata i najokrutniejszych . Bywają tam i nasze krajowe wątki. Samobójstwa to cześć konsekwencji działań tych „klubików”, bo samobójstwa trzeba jeszcze dożyć . Anno wiem , ze czytasz co piszę i wiem , ze czekasz na moja opowieść z kawałka naszej wspólnej drogi . Książka jest już w redakcji …Naszym obowiązkiem jest reagować ale bez samosądu !