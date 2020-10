View this post on Instagram

Dzień dobry Polsko . Taki poranek . Wczoraj w TVP info zostałam zaproszona do rozmowy o działaniach mojej fundacji . Starcie mojego autorskiego programu dla osób chorych onkologicznie „uskrzydleni na wiosnę”. Nie interesuje mnie gdzie , w jakim nośniku medialnym mam szanse popularyzować pomaganie ludziom . Postawy społeczne ukierunkowane na wzajemne wsparcie , zwłaszcza w czasach covid są niezwykle ważne . Reakcja społeczna w tych miejscach , gdzie choroba wyklucza szczęście a warunki dookoła uniemożliwiają nie tylko normalne leczenie ale także pogłębiają stres , depresje co wpływa negatywnie na ludzi chorych jest nieoceniona . Fundacje prowadzę 6 lat . Pomagam odkąd babcia zabrała mnie ,prowadząc za rękę ,do bardzo potrzebującej ,wielodzietnej rodziny . Uważam ,to za obowiązek człowieka silnego a takim bez względu a może właśnie z powodu przebytej drogi jestem . Moj program to półroczny DARMOWY kurs budowania siebie pomimo śmiertelnej choroby w tle . Psychologowie , trenerzy personalni , kosmetolog , dietetyk , wizażystki , trenerzy mentalni , lekarze. Bez środków unijnych i sponsorów . W oparciu o konsultacje medyczne. Program ma na celu przywrócenie wiary w siebie , pożegnanie strachu a często przerażenia jakie towarzyszy ludziom ciężko chorym . Przez nasza fundacje przeszło kilkuset podopiecznych . Kilku odeszło , bo tak ta choroba działa , nie zawsze się wygrywa. Na zajęcia przychodzą osoby w rożnym stanie , w tym świadomym paliatywnym . Po co ? Bo chcą żyć do ostatniego dnia . Żyć pomimo bólu , nie wegetować . Pomagamy im to zrealizować . Inni dzięki naszym programom wracają do normalnego życia silniejsi . Jestem APOLITYCZNA i nie daje zgody na mieszanie moich działań z polityką . Występuje gościnnie we wszystkich telewizjach i gdzie tylko mogę staram się zarażać ludzi pozytywnymi postawami . Czy polityka przesłania nam już kompletnie rozum ? Odbiera ludzkie odruchy i gnoi każdego , kto nie jest po „naszej stronie barykady”? To nie pierwszy raz kiedy od przeciwników PiS otrzymuje takie laurki , są i groźby karalne , bo wspieram TVP …? Serio ? Wspieram CZŁOWIECZEŃSTWO bez względu na konsekwencje , na zdjęciu zajęcia inauguracyjne .