Czy usługi firmy Meta będą płatne? Do zaskakującej notatki, jaka miała zostać wysłana do pracowników, dotarł serwis The Verge. Wynika z niej, że firma powołała specjalny zespół, który ma być odpowiedzialny za identyfikację i opracowanie „potencjalnych płatnych doświadczeń” w ramach oferowanych usług.

Czy powołanie takiego zespołu oznacza, że Facebook, Instagram i WhatsApp będą płatne? To jest raczej mało prawdopodobne. Nie zmienia to jednak faktu, że Meta robi krok w stronę płatnych funkcji w swoich usługach, który nie będzie skierowany wyłącznie do firm czy reklamodawców, ale również do użytkowników.

Powołuje w tym celu specjalny zespół, na czele którego ma stanąć Pratiti Raychoudhry, szefowa działu badawczego Meta. Wiceszef firmy do spraw fonetyzacji Hohn Hegemon w rozmowie z The Verge wyjaśnia, że w serwisach mają być tworzone nowe usługi, jednak na ten moment nie ma żadnych szczegółów w tej sprawie. „Widzimy możliwości tworzenia nowych rodzajów produktów, funkcji i doświadczeń, za które ludzie byliby gotowi zapłacić i płaceniem, za które byliby podekscytowani” – powiedział.

I chociaż pobieranie opłat od użytkowników dla firmy Meta nigdy nie było priorytetem i stanowiło niewielką część ich biznesu, w ciągu najbliższych miesięcy ma się to zmienić. „Oczywiście zwracamy uwagę na to, co dzieje się w branży. Myślę, że jest wiele firm, które zrobiły ciekawe rzeczy w tej przestrzeni i mam nadzieję, że możemy się od nich uczyć i naśladować z czasem” – mówił.

Źr.: Interia