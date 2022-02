Dziennik City A.M. ostrzega – w rocznym raporcie spółki Meta miała pojawić się informacja o potencjalnym zamknięciu Facebooka i Instagrama w Europie. Taka decyzja mogłaby zapaść w sytuacji, gdyby firma nie mogła przekazywać, przechowywać i przetwarzać danych europejskich użytkowników w amerykańskich serwerach.

Transatlantyckie transfery danych, które obecnie reguluje między innymi tzw. Privacy Shield, są dla spółki Meta jednym z kluczowych elementów. Dziennik City A.M. zwraca uwagę, że w przypadku zmiany umów, które są mocno kontrolowane przez organy Unii Europejskiej, mogłoby dojść nawet do zamknięcia w Europie takich serwisów, jak Facebook czy Instagram. Doszłoby do tego w sytuacji, gdyby Meta nie mogła przekazywać, przechowywać i przetwarzać danych europejskich użytkowników w amerykańskich serwerach.

Ostrzeżenie w tej sprawie miało pojawić się w rocznym raporcie spółki. Jeżeli nie mogłaby ona korzystać z obowiązujących umów, firma „prawdopodobnie nie będzie mogła oferować wielu swoich najważniejszych produktów w Europie” – czytamy. City A.M. zwraca uwagę, że dzielenie się danymi między krajami oraz poszczególnymi regionami jest kluczowe dla świadczenia usług personalizowanych reklam.

Żr.: City A.M.