Bardzo trudne warunki pogodowe doskwierają nie tylko Polakom. Z huraganami zmagają się również Niemcy. Dramatyczne sceny rozegrały się m.in. w Hamburgu, gdzie fala rozbiła szyby na promie i wdarła się na pokład. W sieci pojawiło się nagranie ukazujące niebezpieczny moment.

Od środy przez Niemcy przetaczają się potężne wichury, które powodują wiele szkód. Kilka krajów związkowych wstrzymało ruch kolejowy, a niektóre lotniska wstrzymały loty. Najsilniejszy poryw wiatru został odnotowany w górach Harz i wyniósł 152 km/h.

Sztorm szalał też na Morzu Północnym. Potężna fala zalała m.in. targ rybny w Hamburgu. W czwartek przed południem dramatyczne sceny rozegrały się też na promie wiozącym pasażerów po Łabie w Hamburgu.

Fale uderzały w przeszklony front jednostki. W pewnym momencie fala okazała się na tyle potężna, że rozbiła szyby, a woda wdarła się na pokład. Pasażerowie szybko zabrali swoje rzeczy i ruszyli do innego pomieszczenia. Nagranie pokazujące to niebezpieczne zdarzenie opublikowano w internecie.

