Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym – poinformowała we wtorek Zuzanna Falzmann. Dziennikarka w ostatnich miesiącach prowadziła „Panoramę” w TVP2. Portal wirtualnemedia.pl ustalił, że nowym miejscem pracy Falzmann będzie koncern PKN Orlen.

Zuzanna Falzmann ogłosiła swoje rozstanie z telewizją we wtorek. – Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym – poinformowała. Dziennikarka podziękowała wszystkim za wspólnie spędzony czas.

Tysiące relacji, wywiadów, programów i rozmów z niesamowitymi ludźmi na całym świecie. Po 22 latach pracy w telewizji podjęłam decyzję że czas na nowy rozdział w życiu zawodowym. Przepięknie dziękuję Państwu za wszystkie spotkania przed kamerą i za kamerą. I do zobaczenia pic.twitter.com/7Ls3Yh4TdA — Zuzanna Falzmann (@zuzannafalzmann) February 4, 2020

Dziennikarzom portalu wirtualnemedia.pl udało się uzyskać więcej informacji w tej sprawie. Z ich ustaleń wynika, że Falzmann będzie pracować w koncernie paliwowym PKN Orlen. Dziennikarka została poproszona o komentarz w tej sprawie.

– Nie przechodzę ani do żadnej innej telewizji, ani do radia czy wydawnictwa. Po powrocie do Polski dostałam kilka propozycji pracy – poinformowała Falzmann. – Zdecydowałam się na jedną z nich – dodała. Dziennikarka nie chciała jednak jednoznacznie potwierdzić, czy nowym pracodawcą będzie PKN Orlen. Wyjaśniła jedynie, że w ciągu najbliższych dni ukazać się ma komunikat w tej sprawie.

W czasie swojej kariery dziennikarskiej Falzmann współpracowała z czołowymi redakcjami w Polsce. Przez osiem lat była korespondentką Polsatu w Waszyngtonie. Od lipca 2016 roku została korespondentką TVP w USA. Po ponad trzech latach pracy poinformowała o powrocie do Polski. Od listopada 2019 roku prowadziła „Panoramę” w TVP2.

Źródło: wirtualnemedia.pl, Twitter