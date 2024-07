Niespodziewanie Filip Chajzer opublikował wpis w mediach społecznościowych, w którym poinformował o zerwaniu umowy dotyczącej walki z Gimperem. FAME MMA opublikowało oficjalny komunikat odnoszący się do zarzutów celebryty.

„Gimper WAFLU. Wyzywam Cię na pojedynek. Formuła K1. Na wadze zejdę do 90kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji” – rozpoczął swój wpis Chajzer zwracając się do youtubera, Gimpera, z którym miał zmierzyć się w pojedynku podczas gali.

„TO WAŻNE – Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie” – czytamy dalej.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję ze strony FAME MMA. „Jesteśmy zaskoczeni wpisem Filipa Chajzera na Facebooku. Kontaktujemy się z jego managerką, aby ustalić, czy wpis jest zgodny z prawdą. Po wyjaśnieniu sytuacji i poznaniu stanu faktycznego będziemy mogli podjąć dalsze kroki” – poinformował przedstawiciel federacji w rozmowie z „Super Expressem”.

Źr. se.pl; wmeritum.pl; facebook