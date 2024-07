Filip Chajzer nie zawalczy podczas gali FAME MMA na Stadionie Narodowym. Dziennikarz i prezenter zamieścił wpis w mediach społecznościowych.

– Gimper WAFLU. Wyzywam Cię na pojedynek. Formuła K1. Na wadze zejdę do 90kg w dniu walki. Tylko nie w FAME MMA. Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji – rozpoczął swój wpis Chajzer zwracając się do youtubera, Gimpera, z którym miał zmierzyć się w pojedynku podczas gali.

– TO WAŻNE – Oficjalnie przez krzywe ruchy FAME MMA rezygnuję z udziału w walce z Tobą na PGE NARODOWY. Zrywam umowę, która chyba była i tak niewiele warta. Ja w biznesie jestem sztywny, druga strona mniej. Szczegóły zostawię dla siebie – dodał w dalszej części swojego wpisu dziennikarz i prezenter.

Filip Chajzer dodaje również, że za walkę z Gimperem nie chce ani złotówki. O to samo apeluje do swojego przeciwnika. Wszystko ma zostać przeznaczone na cele charytatywne. – Dlaczego chce się bić? Bo te treningi zmieniły moje życie, bo znowu czuję czym jest naturalna dopamina, bo znowu cieszę się życiem – w sumie to jak nigdy – napisał.

Chajzer pyta również Gimpera czy ten zdecyduje się na taką walkę, czy też jest „czereśnią łasą na kasę”. – Jeśli umiesz zorganizować taką walkę, wiesz jak to się robi to napisz do mojej Menago. Ja nie mam o tym zielonego pojęcia – zakończył.

