Już dziś w Oberstdorfie mają odbyć się kwalifikacje do pierwszego konkursu 69. Turnieju Czterech Skoczni. Wciąż nie wiadomo jednak, czy będą mogli w nich wystąpić Polacy. To rezultat pozytywnego testu na koronawirusa u Klemensa Murańki. Biało-Czerwoni czekają teraz na decyzję niemieckiego sanepidu.

W poniedziałek około godziny 10:00 niemiecki sanepid ma podać informację na temat możliwości startu polskich skoczków w Turnieju Czterech Skoczni. Informację w tej sprawie przekazał portalowi WP Sportowe Fakty Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego.

To rezultat pozytywnego wyniki testu na obecność koronawirusa u Klemensa Murańki. I chociaż wyniki pozostałych zawodników są negatywne to nie można wykluczyć, że wszyscy zostaną skierowani na kwarantannę. Dodatkowo test Murańki może zostać powtórzony, ponieważ jego wynik nie jest do końca wiarygodny.

Do 10 stycznia w Niemczech trwa twardy lockdown i głównie z tego powodu cała kadra może zostać skierowana na kwarantannę, co automatycznie wykluczy ich z udziału w konkursie. Warto jednak zaznaczyć, że w Oberstdorfie Polacy mieszkają w dwuosobowych pokojach a do Niemiec jechali kilkoma busami. Istnieje więc szansa, że na kwarantannę zostanie skierowana jedynie osoba, która towarzyszyła Klemensowi Murańce.

Źr.: WP Sportowe Fakty