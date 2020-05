Andrzej Duda zanotował wyjątkowo słaby wynik w ostatnim sondażu przeprowadzonym przez Kantar. Na obecnego prezydenta chciałoby zagłosować 39 procent badanych. I chociaż pozostaje on zdecydowanym liderem, to w stosunku do badania z kwietnia zanotował spadek o 20 punktów procentowych.

Andrzej Duda pozostaje liderem w pierwszej turze wyborów prezydenckich – wynika z sondażu Kantar. Na obecnego prezydenta chciałoby zagłosować 39 procent badanych. I chociaż utrzymuje zdecydowaną pozycję lidera to w stosunku do badania z kwietnia odnotował spadek aż o 20 punktów procentowych. Przypomnijmy, że jeszcze miesiąc temu chciało na niego głosować aż 59 procent badanych.

Wydaje się więc, że scenariusz rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze jest coraz mniej realny. A z kim urzędujący prezydent miałby zmierzyć się w drugiej turze? Na ten moment wydaje się, że najpoważniejszymi kandydatami są Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zajął w sondażu drugie miejsce z 18-procentowym poparciem. Z kolei na Szymona Hołownię chciałoby zagłosować 15 procent badanych – o 8 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu.

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął Krzysztof Bosak z 8-procentowym poparciem a piąty był Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider ludowców odnotował zaledwie 3 procent poparcia, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajęli Robert Biedroń (2 procent), Marek Jakubiak (2 procent) i Stanisław Żółtek. 12 procent badanych stwierdziło, że nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji wyborczych.

Źr.: Radio ZET