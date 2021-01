Bardzo poważnemu wypadkowi podczas przejazdu slalomu giganta uległ Tommy Ford. 31-letni Amerykanin przewrócił się i uderzył w bariery. Stracił przytomność i helikopterem został przetransportowany do szpitala.

Do całego zdarzenia doszło podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim Adelboden. Podczas przejazdu slalomu giganta przewrócił się Tommy Ford. 31-latek z ogromną siłę uderzył w bariery, niewiele brakowało, a wpadłby jeszcze na sędziów.

Amerykanin stracił przytomność, ale po pewnym czasie go odzyskał. Rozmawiał z lekarzami, na miejscu przez kilkanaście minut udzielano mu pomocy i przez ten czas zawody były wstrzymane. Następnie helikopterem przetransportowano go do szpitala.

Na ten moment nie jest znany stan zdrowia Amerykanina. Nagranie z wypadku zawodnika można zobaczyć poniżej.

La vidéo de l'énorme chute de Tommy Ford.. pic.twitter.com/bGz9KmqBj6 — Thibault (@thibault__brn) January 9, 2021

Źr.: Twitter/Thibault