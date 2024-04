Izabela Bodnar powalczy w drugiej turze wyborów samorządowych o fotel prezydenta Wrocławia. Ostatnie nagranie z udziałem kandydatki podbiło internet.

Izabela Bodnar dość sensacyjnie nawiązała walkę z dotychczasowym prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Ten w pierwszej turze zdobył około 35% głosów, natomiast jego rywalka około 30%. Teraz zmierzą się w drugiej turze.

Co ciekawe, dotychczasowe sondaże wskazują, że to Bodnar, popierana przez Trzecią Drogę, ma większe szanse na zwycięstwo. Ostatnio w sieci pojawiło się nagranie z udziałem kandydatki, które nieco skonsternowało internautów.

Izabela Bodnar na filmie zachowuje się bowiem dość… ekstrawagancko. Internauci zwrócili też uwagę na zachowanie obecnego na miejscu szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, który podkreślał, że kandydatka jest związana z Polską 2050 a nie jego partią. – Mina Władka bezcenna – napisał jeden z komentujących. – Ja tam kiedyś mieszkałem, długo. Muszę wpisywać „Wrocław” w formularzach jako miejsce urodzenia. Co za wstyd. Może będę wpisywał „nieznane”? – stwierdził z kolei inny z internautów. – Przez chwilę myślałem, że to jakiś skecz jakiegoś kabaretu, no i się nie pomyliłem, nasza polityka to największy kabaret – napisał pan Jacek.

Zresztą, zobaczcie sami. Kompilacja stworzona przez internautów poniżej.

Wrocław to ma przeebane.



I nie zapraszam do dyskusjipic.twitter.com/64MQjOFKXU — ɐllǝnuɐɯı (@szef_dywizji) April 18, 2024

Przeczytaj również: