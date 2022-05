Prezydent Finlandii Sauli Niinistö zadzwonił do prezydenta Rosji Władimira Putina i poinformował go, że jego kraj zamierza przystąpić do NATO. Jak zareagował rosyjski przywódca?

Od momentu, kiedy Finlandia i Szwecja zgłosiły chęć wejścia do NATO stało się jasne, że układ sił w Europie zmieni się. Zgodnie z przewidywaniami Kreml zareagował nerwowo. Z ust czołowych polityków rosyjskich padały słowa o wzroście zagrożenia globalnym konfliktem.

Co więcej, pojawiły się spekulacje, że Rosjanie zechcą wykorzystać swoją pozycję w handlu surowcami energetycznymi, aby zaszkodzić gospodarce fińskiej. Media informowały o możliwości odcięcia dostaw gazu do Finlandii oraz prądu. I tak się po części stało. Od soboty Moskwa wstrzymała sprzedaż prądu do tego kraju.

Tymczasem prezydent Finlandii Sauli Niinistö nie zamierza rezygnować. Co więcej, w sobotę zadzwonił do Władimira Putina, aby poinformować go, że… Finlandia wejdzie do NATO.

„Podczas rozmowy telefonicznej zainicjowanej przez Finlandię prezydent Niinistö przekazał prezydentowi Putinowi, jak rosyjskie żądania z końca 2021 r. mające na celu uniemożliwienie innym państwom przystąpienie do NATO i inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. fundamentalnie zmieniły środowisko bezpieczeństwa Finlandii” – napisano w komunikacie biura prasowego fińskiego prezydenta.

Prezydent Finlandii podkreślił głębokie zaniepokojenie kolejnymi makabrycznymi odkryciami na Ukrainie. Zwrócił również uwagę na konieczność zabezpieczenia ewakuacji ludności cywilnej.

Finlandia chce wejść do NATO. Jaka byłą reakcja Putina na wiadomość?

Komunikat wydała także druga strona. Z oświadczenia Kremla wynika, że przywódcy przeprowadzili „szczerą wymianę poglądów”. Jaka była reakcja prezydenta Rosji na komunikat o NATO?

„Putin podkreślił, że odejście Helsinek od tradycyjnej polityki neutralności byłoby błędem, ponieważ nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa Finlandii” – czytamy.

„Taka zmiana w polityce zagranicznej państwa może mieć negatywny wpływ na stosunki rosyjsko-fińskie, które przez wiele lat budowane były w duchu dobrego sąsiedztwa i partnerskiej współpracy i były obustronnie korzystne” – dodano.