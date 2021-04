Opuszczona do połowy masztu flaga Polski to symbol najwyższego hołdu, jaki RP oddaje swoim zmarłym obywatelom – informuje Kancelaria Prezydenta RP. Decyzja ma związek ze Światowym Dniem Zdrowia oraz Światowym Dniem Pracowników Służby Zdrowia. O upamiętnieniu osób walczących z pandemią zaapelował prezydent Andrzej Duda.

-Chcemy oddać hołd z jednej strony wszystkim pracownikom polskiej służby zdrowia, jak również wszystkim innym osobom, w tym żołnierzom, funkcjonariuszom, pracownikom różnych branż, którzy mężnie stają każdego dnia w walce z koronawirusem – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości.

W ramach uhonorowania zmarłych opuszczono flagę przed Pałacem Prezydenckim. – Dziś oddajemy hołd. Przede wszystkim pracownikom służby zdrowia, pracownikom polskiej, naszej służby zdrowia, którzy oddali życie w walce z koronawirusem, ale także wszystkim innym, którzy je poświęcili – podkreślił prezydent.

-Symbolicznie wszystkim ofiarom koronawirusa, ale w szczególności tym, którzy oddali życie pomagając innym, a tym samym z koronawirusem walcząc – dodał.

