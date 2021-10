Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel usłyszał w Sejmie zaskakujące pytanie od dziennikarki TVN. Redaktor chciała uzyskać komentarz na temat kary, jaką Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył w środę na Polskę.

Przypomnijmy, w środę TSUE opublikował specjalny komunikat o nałożeniu kary na Polskę. „Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie” – czytamy.

W Sejmie dziennikarka TVN spotkała wicerzecznika PiS, więc postanowiła uzyskać komentarz do tej sprawy. Zrobiła to jednak w dość oryginalny sposób. Zapytała, czy „my igramy i się właśnie doigraliśmy”. „Nie wiem, czy pani redaktor z kimś igrała, czy nie. Trudno mi się do tego odnieść” – odparł Fogiel.

„To w jaki sposób jest zorganizowany wymiar sprawiedliwości jest wewnętrzną sprawą państwa członkowskiego” – dodał. „Apelowałbym o trochę więcej poczucia własnej suwerenności, tożsamości, może dumy narodowej, a nie takie podejście, że o rety, rety, dlaczego nie likwidujemy, kiedy się od nas tego wymaga. To polski parlament decyduje, jak wygląda sądownictwo w Polsce” – podkreślił Fogiel.

„Jeżeli chodzi o traktaty i kompetencje, które przekazywaliśmy Unii Europejskiej, to kwestii sądownictwa tam nie ma” – przypomniał Fogiel.

