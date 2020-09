Z ustaleń serwisu Interia wynika, że Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej może być kolejnym posłem, który dołączy do ruchu Szymona Hołowni Polska 2050. Parlamentarzysta odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

We wtorek Hanna Gill-Piątek oficjalnie poinformowała, że odchodzi z Lewicy do ruchu Polska 2050. Tym samym została pierwszą parlamentarzystką formacji Szymona Hołowni. Były kandydat na prezydenta zasugerował jednak, że jego celem jest utworzenie klubu parlamentarnego, a do tego potrzeba jeszcze dwóch mandatów.

– Rozmawiam z bardzo różnymi politykami, z bardzo różnymi parlamentarzystami również, i oni wszyscy będąc świadomi tego jak dziś wygląda scena polityczna szukają metody i drogi zrealizowania swoich postulatów – powiedział Hołownia w Polsat News.

Słowa byłego kandydata na prezydenta uruchomiły lawinę spekulacji. Robert Telus z PiS stwierdził nawet, że do ruchu Polska 2050 dołączyć mogą niebawem Sylwia Spurek i Klaudia Jachira. Jednak nikt nie potwierdza takich informacji.

Franciszek Sterczewski przejdzie do ruchu Polska 2050? Poseł nie wyklucza….

Tymczasem Interia.pl ustaliła, że wśród potencjalnych kandydatów do ruchu Hołowni znalazł się Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej. Polityk nie wykluczył, że dojdzie do transferu.

– Jestem zdziwiony poziomem braku koordynacji wszystkich partii w Sejmie. Wydaje mi się, że ruchy miejskie działają dużo bardziej profesjonalnie. Uważam, że kurz musi opaść, a wtedy zobaczymy – powiedział Sterczewski w rozmowie z Interią.

Nieco bardziej stonowany był wpis posła na Twitterze. – Jestem posłem bezpartyjnym i niezależnym. Dobrze mi z tym. Kibicuję wszystkim demokratycznym partiom i ruchom – napisał. – Wierzę, że w oparciu o dialog i współpracę uda nam się sprostać takim wyzwaniom jak kryzys klimatyczny, recesja, czy autorytarna władza – zaznaczył.

Panie pośle, po pierwsze zgodnie z prawem każdy poseł jest niezależny, posłów niezrzeszonych jest (od wczoraj) dwoje a pan jest członkiem Koalicji Obywatelskiej. — Dominika Długosz (@domi_dlugosz) September 9, 2020

Źródło: Twitter, Interia.pl