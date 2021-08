Nie milkną echa skandalicznych słów, jakimi Władysław Frasyniuk określił polskich żołnierzy strzegących granicy z Białorusią. Oburzenia nie kryją także polscy wojskowi. W rozmowie z portalem o2.pl zarówno gen. Waldemar Skrzypczak, jak również gen. Roman Polko bardzo krytycznie ocenili wypowiedź byłego opozycjonisty.

Gen. Skrzypczak nie krył oburzenia tym, co powiedział Frasyniuk. Zażądał przeprosin. „W mediach wygląda to tak, jakby winne było wojsko i Straż Graniczna. Wszyscy obwiniają Polskę. A co z Białorusią i Łukaszenką? To on rozpętał ten kryzys, czemu nie reaguje na na to Unia Europejska? Czemu my dostajemy po głowie?” – pyta gen. Skrzypczak w rozmowie z o2.pl.

„Żołnierzy obrażać nie wolno. Żołnierzy, których wysłano do ochrony granicy! To skandal! Tak nie wolno. Ci, którzy to robią, powinni pojechać na granicę i zobaczyć, jak to wygląda. Wojskowym należą się przeprosiny” – zdecydowanie oświadczył gen. Skrzypczak.

Również gen. Polko nie szczędził mocno krytycznych słów. „Ta wypowiedź świadczy, że pan Frasyniuk ma jakiś problem ze sobą. Problem emocjonalny. Tymi słowami wpisuje się w kampanię Łukaszenki, która ma na celu dzielenie Polaków” – ocenił wojskowy.

Gen. Polko dodał, że nie oczekuje na to, aby Frasyniuk przeprosił. „Raczej refleksji pana Frasyniuka nad sobą” – podsumował.

Frasyniuk obrażał żołnierzy

Przypomnijmy, w niedzielę na antenie TVN24 poruszono temat napiętej sytuacji na granicy białoruskiej. Frasyniuk, podobnie jak część polityków opozycji, skrytykował polskich żołnierzy broniących polskiej granicy. Padły wyjątkowo skandaliczne słowa. „Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami” – zaczął były opozycjonista.

Potem było jeszcze gorzej. „Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi” – grzmiał Frasyniuk. „Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie” – mówił dalej.

