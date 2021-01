Interesująca wymiana zdań w „Dzień Dobry TVN”. W programie pojawiła się miss nastolatek Katarzyna Synowiec oraz Dorota Gardias. W pewnym momencie prezenterka TVN wyznała, że konkursy piękności nie powinny się odbywać. – Już czas. Takie jest moje zdanie – powiedziała.

Pretekstem do dyskusji o konkursach piękności były niedawne finały Miss Polski Nastolatek 2020. Najlepsza okazała się Katarzyna Synowiec z Drezdenka (woj. lubuskie). Zwyciężczyni konkursu podzieliła się wrażeniami i opisała kulisy wydarzenia.

-Mam nadzieję, że ten konkurs jest właśnie takim oknem na świat i da mi możliwość spełnić się w zawodzie – powiedziała Synowiec.

W rozmowie uczestniczyła także Dorota Gardias, która w przeszłości również wywalczyła nagrodę w konkursie (Miss Nastolatek Tomaszowa Lubelskiego 1995). Prezenterka TVN wspominała również swój występ w Miss Polonia 1999, podkreślając, że było to wielkim doświadczeniem. – Śpiewałam na scenie w Pałacu Kultury. To było coś niesamowitego – dodała.

Gardias szczerze o konkursach piękności: To powinno się już zakończyć

Gardias zwróciła jednak uwagę na negatywne strony konkursów piękności. Jej zdaniem na imprezach tego typu pojawiają się podejrzane osoby. – Bywa tak, że przy okazji wyborów miss, są różni ludzie, którzy nie zawsze mają dobre intencje – zauważyła. – Mnie różne takie nieprzyjemne sytuacje akurat nie spotkały, ale wiem, że były – dodała po chwili.

Prowadząca Ewa Drzyzga zapytała prezenterkę, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że tego typu konkursy są „reliktem przeszłości”. – To nawet nie chodzi o to, że to jest relikt przeszłości, ale jak sobie tak analizowałam wczoraj to wszystko, trochę poczytałam na ten temat, pooglądałam te zdjęcia, różne filmiki, jeszcze różne są doniesienia z zewnątrz o różnych trudnych sytuacjach… To myślę sobie, że to powinno się już zakończyć – odparła Gardias. – Już czas. Takie jest moje zdanie – dodała.

