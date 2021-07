W sobotę Donald Tusk oficjalnie ogłosił powrót do bieżącej polskiej polityki. Nie wszyscy w opozycji przyjmują go jednak z otwartymi ramionami. Maciej Gdula z Lewicy na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia krytycznie ocenił powrót byłego premiera.

Gdula nie najlepiej ocenił formę powrotu Tuska do polskiej polityki. „Przyznam, że jestem zdziwiony sposobem, w jaki Donald Tusk wraca. Mam wrażenie, że to jest wejście bocznymi drzwiami, coś, co przypomina przewrót pałacowy, a nie wybory w demokratycznej partii. To nie najlepszy początek” – stwierdził.

Polityk lewicy wskazuje, że taka forma powrotu byłego premiera niewiele ma wspólnego z demokracją. „Spodziewałem się, że Donald Tusk wystartuje w wyborach wewnątrzpartyjnych i skonfrontuje się z Rafałem Trzaskowskim” – powiedział Gdula. „Prezydent Warszawy mówił o innej wizji Platformy, miał inny pomysł jak tę partię prowadzić. Jak na razie odmówiono mu tej możliwości” – zauważył.

Gdula zarzuca Tuskowi brak wizji

Poseł zwrócił też uwagę, że w swoim pierwszym wystąpieniu Donald Tusk nie zarysował żadnej wizji programowej. „Nie nakreślił żadnej wizji przyszłości, nie wiadomo z czym przychodzi do Polaków” – argumentował Gdula.

„O Donaldzie Tusku wiemy, że jest Donaldem Tuskiem, czyli byłym premierem, byłym szefem Rady Europejskiej, ale nie wiemy z czym przychodzi dzisiaj do Polaków. Przyznam, że jestem tym zaskoczony, bo oczekiwałbym, że ktoś kto stają na czele drugiej największej partii opozycyjnej, będzie umiał powiedzieć, w którą stronę ją poprowadzi” – mówił Gdula.

Źr. Polskie Radio; dorzeczy.pl