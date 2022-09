Niektórzy Brytyjczycy uważają, że gdy zmarła królowa Elżbieta II na niebie rzekomo pojawiły się niezwykłe znaki. Jeden z takich przykładów pokazała mieszkanka angielskiego Telford Leanne Bethell. Kobieta sfotografowała niezwykłą formację w chmurach.

Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia ukazujące układ chmur, jaki pojawił się na niebie nad jej miastem niedługo po tym, jak zmarła królowa Elżbieta II. Według niej nie ma wątpliwości, że przypomina on sylwetkę zmarłej królowej w jej stylowym kapeluszu.

„W drodze do domu Lacey zaczęła krzyczeć 'o mój Boże!’ i spanikowałam… Wtedy wskazała palcem ten obraz w chmurach” – napisała w poście na Facebooku. Wpis w krótkim czasie zgromadził kilkadziesiąt tysięcy reakcji innych użytkowników serwisu.

W komentarzach rozpoczęła się bardzo ożywiona dyskusja. „Widzisz to tylko wtedy, gdy szukasz. Może to znak, a może po prostu szukamy znaku z góry, kto to wie” – wskazał jeden z internautów.

Czytaj także: Dowiedziała się dwie godziny wcześniej, że zmarła królowa Elżbieta II

Źr. Polsat News; facebook