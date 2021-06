Reprezentacja Polski trenuje przed zbliżającym się Euro 2020. Zawodnicy dają z siebie wszystko. Podczas jednych z zajęć doszło do niesamowitej sytuacji z udziałem jednego z nich.

Przygotowania do zbliżającego się Euro wchodzą w kulminacyjną fazę. Zawodnicy zwyżkują z formą, co jest dobrym prognostykiem przed turniejem. W sieci coraz częściej obserwujemy fragmenty zajęć, które udostępnia na swoich profilach społecznościowych kanał „Łączy nas piłka”.

Wiadomo oczywiście, że materiały poddawane są selekcji, ale i tak stanowią miód na serce kibiców. Jedno z nagrań trafiło do sieci kilkanaście godzin temu. Widać na nim, jak jeden z zawodników naszej kadry popisał się fantastycznym zagraniem.

Mowa o Michale Heliku, obrońcy angielskie Barnsley, który raczej nie jest kojarzony z finezyjnymi uderzeniami. Tymczasem podczas treningu zdobył gola, którego z pewnością pozazdrościłby mu nawet Brazylijczyk, Ronaldinho.

Michał Helik zaszalał. Reprezentacja Polski się rozkręca

Na opublikowanym w sieci nagraniu przez kanał „Łączy nas piłka” widzimy urywek treningu biało-czerwonych. Podopieczni Paulo Sousy trenują uderzenie na bramkę, w której stoi golkiper Juventusu Turyn, Wojciech Szczęsny.

W pewnym momencie z boku boiska jeden z zawodników dogrywa piłkę prosto do defensora reprezentacji Polski, Michała Helika, a były gracz Cracovii zaskakuje wszystkich i uderza futbolówkę z powietrza w taki sposób, że Szczęsny nie ma nic do powiedzenia. „Michał Helik on fire”- brzmi opis nagrania opublikowanego przez „Łączy nas piłka” w serwisie społecznościowym Twitter.