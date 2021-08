Gdzie są grzyby? To pytanie zadaje sobie wielu Polaków, którzy tłumnie ruszyli do lasów, by zbierać ich skarby. O tym, gdzie faktycznie możemy je znaleźć opowiedział ekspert w rozmowie z serwisem Gazeta.pl.

Grzybobranie to jedno z ulubionych zajęć Polaków w czasie jesieni. Tłumnie ruszamy wówczas do lasów i poświęcamy się zbiorom prawdziwków, podgrzybków, maślaków czy kozaków. Wielu z nas nadal szuka jednak tego jednego, jedynego miejsca, w którym regularnie będziemy mogli zbierać kolejne skarby.

Ostatnio głos ws. miejsc, w których możemy znaleźć grzyby zabrał grzybowy synoptyk Marek Snowarski, który porozmawiał z serwisem Gazeta.pl. „Trwają lokalne wysypy letnie z tendencją schyłkową. Z tym że w miejscach, gdzie zaczęły się najwcześniej, już zupełnie przygasły np. w centralnej Polsce, a częściowo i w Świętokrzyskiem, czy Beskidach” – powiedział.

Snowarski zdradził również, że gdzie najlepiej szukać grzybów na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni. Okazuje się, że dobrych warunków do grzybobrania możemy spodziewać się m.in. w centralnej Polsce, na Dolnym Śląsku, na Ziemi Lubuskiej, na południowy wschód od Warszawy, na Lubelszczyźnie oraz w Wielkopolsce.

Co ciekawe, dla tych, którzy chcą wiedzieć gdzie są grzyby powstała nawet… specjalna mapa grzybowa. Znajdziemy na niej miejsca występowania grzybów. „Potencjał na duży wysyp jesienny jest zachowany w całym kraju. Tam gdzie mieliśmy już duże wysypy letnie, poczekamy nań najpewniej do drugiej połowy września, albo i początku października” – czytamy na stronie internetowej prowadzonej przez grzybowego synoptyka. Mapa dostępna jest TUTAJ.