Gen. Bogusław Pacek w rozmowie z RMF FM krytycznie ocenił działania rosyjskiej armii z punktu widzenia sztuki wojennej. Wojskowy zwrócił uwagę, że obecnie trwa spowolnienie działań zbrojnych, co może oznaczać, że Rosjanie się na coś przygotowują.

Generał krytycznie ocenił sposób działania rosyjskich wojsk. „Trudno logicznie tłumaczyć jakiekolwiek działania Federacji Rosyjskiej, ponieważ – i tu jestem bardzo twardy – z punktu widzenia sztuki wojennej one generalnie nie mają żadnego sensu. Całość tego obrazu, który widzimy, możemy tylko zinterpretować jako chaos” – ocenił gen. Pacek.

Wojskowy zwrócił uwagę, że „Rosjanie na tym etapie trochę zamrozili tę wojnę”. „Niezależnie od tego, że wciąż są bombardowania, że wciąż jest różnego typu agresja w różnych częściach Ukrainy” – zastrzegł.

Gen. Pacek przekonuje, że może to wynikać ze słabości, ale nie jest to pewne. Zwrócił też uwagę, że Rosjanie zaczynają zdawać sobie sprawę z błędów w swojej taktyce. „Chcą wciąż przestraszyć albo bardziej straszyć. W mojej ocenie władze Federacji Rosyjskiej już zdają sobie sprawę z tego, że samo to straszenie i sposób prowadzenia wojny nie doprowadzi do celu” – powiedział.

„Oni już to wiedzą, bo widzą, że im bardziej straszą, tym bardziej Zachód pomaga, Ukraińcy tym bardziej są zdeterminowani” – dodał.

„To jest przygotowanie do użycia czegoś, co ma zaskoczyć Ukrainę i co ma zaskoczyć świat. Obawiam się, żeby nie były to jakieś elementy broni masowego rażenia, chemicznej, biologicznej i być może gdzieś tam jeszcze bardziej groźnej” – ostrzegł gen. Pacek.

Źr. RMF FM