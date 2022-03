Szef amerykańskiej Agencji Wywiadu Obronnego Scott Berrier ostrzegł, że Władimir Putin jest zdolny do zagrożenia użyciem broni atomowej. Amerykański generał ocenił, że dojdzie do tego, gdy wojna na Ukrainie będzie się przedłużać.

Berrier podkreślił, że Putin będzie się starał jak najszybciej rozstrzygnąć wojnę na swoją korzyść. „Przedłużająca się okupacja części terytorium Ukrainy grozi uszczupleniem rosyjskich sił zbrojnych i zmniejszeniem arsenału zmodernizowanej broni, podczas gdy sankcje gospodarcze prawdopodobnie wpędzą Rosję w długotrwałą depresję ekonomiczną i izolację dyplomatyczną” – wyjaśnił.

W ocenie amerykańskiego wojskowego połączenie oporu Ukrainy i sankcji gospodarczych zagrozi rosyjskiej „zdolności do produkcji nowoczesnej amunicji precyzyjnie kierowanej”. „W miarę jak ta wojna i jej konsekwencje będą powoli osłabiać rosyjskie siły konwencjonalne, Rosja prawdopodobnie będzie w coraz większym stopniu polegać na swoich możliwościach odstraszania nuklearnego, aby dać sygnał Zachodowi i pokazać swoją siłę wewnętrznym i zewnętrznym odbiorcom” – ostrzegł.

Wojskowy obawia się, że Putin nie przerwie agresji. „Pomimo większego niż przewidywano oporu Ukrainy i stosunkowo wysokich strat w początkowej fazie konfliktu, Moskwa wydaje się być zdecydowana kontynuować działania przy użyciu bardziej śmiercionośnych środków, dopóki rząd ukraiński nie będzie skłonny przystać na warunki korzystne dla Moskwy” – powiedział.

Berrier odniósł się też do rozkazu, jaki Putin wydał w początkowej fazie wojny. Rosjanie postawili wtedy w stan „specjalnej gotowości bojowej” swoje siły jądrowe. Zdaniem amerykańskiego wojskowego, Moskwa chce zmusić przeciwnika groźbami do prowadzenia negocjacji, „które mogą doprowadzić do zakończenia konfliktu na korzystnych dla Rosji warunkach”.

