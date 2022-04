Rosja rozpoczęła kolejną fazę wojny i przystąpiła do ofensywy w Donbasie. Najbliższe dni najprawdopodobniej zadecydują o wyniku wojny. Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z radiem RMF FM przekazał pozytywną informację, bo uważa, że Rosjanie nie zdołają już wygrać tej wojny.

Generał uważa, że Rosjanie utracili przewagę na froncie. „Rosjanie mieli przewagę na początku wojny. W tej chwili tej przewagi już nie mają, ponieważ potencjały się wyrównały. Wynika to z dwóch faktów: pierwszy, Rosjanie ponieśli duże straty i mają bardzo małą możliwość odtwarzania obwodów w ludziach i sprzęcie. Natomiast Ukraińcy, dzięki wyposażeniu przez zachód w nowy sprzęt, czołgi bojowe, wozy piechoty sformułowali kilkanaście nowych jednostek, które są już na froncie, właśnie między innymi na łuku donbaskim, gdzie moim zdaniem będą prowadzić skutecznie obronę” – przekonuje gen. Skrzypczak.

Wojskowy nie przewiduje sukcesu wojsk rosyjskich. „Moim zdaniem, za kilka dni ta operacja stanie, ponieważ potencjał uderzeniowy armii rosyjskiej się wyczerpie. Ukraińcy się do tej operacji przygotowali, Ukraińcy dobrze rozpoznali zamiary Rosjan, monitorowali cały czas położenie wojsk rosyjskich i wiedzieli, gdzie Rosjanie uderzą” – powiedział.

Gen. Skrzypczak przewiduje „wstrząs” w Rosji

Gen. Skrzypczak uważa, że klęska wojenna doprowadzi do poważnych konsekwencji w Rosji. „Moim zdaniem, dojdzie do wstrząsu w Rosji, jeśli Rosjanie dowiedzą się o tym, jak ta wojna była dla Rosji kompromitująca, jaką klęskę poniosły wojska rosyjskie. To jest nawiązanie do roku 1905, kiedy Imperium Rosyjskie zostało pobite przez małą Japonię na wschodzie. To wywołało wielki wstrząs, zmiany polityczne ówczesnej Rosji, zmiany w armii, głęboką reformę armii rosyjskiej” – powiedział.

„Wydaje się, że przed tymi wyzwaniami stoi Kreml i armia rosyjska, tym bardziej, że wielu dowódców i wielu ludzi, którzy zajmują się polityką oraz wywiadem rosyjskim – w tej chwili już są w aresztach domowych, czekają na swój los. Wiemy przecież wszyscy, że Rosjanie lubują się w czystkach po takich niepowodzeniach, więc pewnie dostąpią zaszczytu czystek” – dodał gen. Skrzypczak.

Źr. RMF FM