Gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z radiem RMF FM przyznał, że bardzo niepokojące jest grupowanie rosyjskich wojsk na Białorusi. Wskazał, że wojsko polskie powinno podjąć adekwatne działania, a nie skupiać się na „pilnowaniu płotu”.

Gen. Skrzypczak powiedział, że trudno ocenić faktyczną liczebność wojsk rosyjskich na Białorusi. „Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie policzyć, ilu żołnierzy faktycznie tam jest” – przyznał. Zaznaczył jednak, że według dostępnych informacji już w tej chwili są tam wojska rosyjskie mające „większy potencjał od armii białoruskiej”.

Czytaj także: Polska gotowa wesprzeć Ukrainę! Jest oficjalna deklaracja premiera Morawieckiego

Wojskowy ocenił, że w tej chwili Wojsko Polskie nie przygotowuje się na czarny scenariusz. „Nasze wojsko jeszcze w tej chwili wykonuje zadania pilnując płotu na granicy z Białorusią, choć, moim zdaniem, ta operacja ma charakter drugorzędny” – powiedział gen. Skrzypczak. „W tej chwili powinniśmy osiągać zdolność swoimi wojskami operacyjnymi do tego, co się może wydarzyć za wschodnią granicą” – podkreślił.

„A, jak widać wyraźnie, Putin jest nieobliczalny, chociażby gromadząc taki potencjał blisko naszej granicy. Zagraża to, moim zdaniem, naszemu państwu. Trzeba podjąć takie działania, które byłyby elementem odstraszania” – dodał gen. Skrzypczak.

Gen. Skrzypczak wskazuje, co robić

Generał wskazał, co powinno w tym momencie robić wojsko. „Wojska operacyjne powinny w tej chwili osiągać zdolności bojowe, a właściwie je odtwarzać, bo przecież oni od kilku miesięcy na granicy stoją bez swojego sprzętu, bez szkolenia bojowego. W związku z tym, wojsko powinno wrócić do swoich jednostek i powinno rozpocząć przygotowania do misji zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem, bo to jest kluczowa sprawa” – podkreślił gen. Skrzypczak.

Czytaj także: Ukraińcy wprowadzają surowe ograniczenia dla sportowców. Rosja oskarża ich o… totalitaryzm

„Od poziomu przygotowania wojsk operacyjnych zależy zdolność naszych sił zbrojnych do obrony przed ewentualną agresją Rosji, choć ja taką wykluczam. Ale zakładam, że narzędziem w polityce terroru, którą stosuje Putin wobec Europy, Ukrainy, jest Łukaszenka. I nie wykluczam, że Łukaszenka może jakieś działania podjąć, które mogą służyć do prowokowania zarówno Polski, NATO, jak i Ukrainy. Zresztą wydaje się, że katalog tych prowokacji, które ma Putin w ręku, jest bardzo duży” – mówił gen. Skrzypczak.

Źr. RMF FM