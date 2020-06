Magda Gessler poświęciła wpis na swoim profilu na Facebooku kwestii pandemii koronawirusa. Znana restauratorka zwróciła uwagę, że wielu Polaków już w ogóle nie przestrzega żadnych reguł. W jej ocenie to może przynieść bardzo negatywne skutki w przyszłości.

„Obserwuję jak zmieniła się Polska w ostatnich tygodniach, jak świat stanął na głowie. Gdzie jesteśmy teraz? A gdzie moglibyśmy być? Dostaliśmy mocny krok w tył i teraz powoli stawiamy pierwsze kroki” – zaczęła swój wpis Magda Gessler.

„Widzę jednak że nawet obawa która w nas żyła, przed zamknięciem nie jest w stanie nas postawić na baczność i zmotywować do przestrzegania norm.” – przekonuje Magda Gessler. „Niech wszystko się budzi, działa. Ale poczucie obowiązku to nie kwestia mody, tylko stylu życia… Dystans, maseczki, wietrzenie wnętrz… Musimy się tego trzymać! Bo nigdy nie wyjedziemy z Polski, ani nikt do nas nie przyjedzie” – ostrzegła.

Magda Gessler apeluje ws. pandemii

„Kierują nami zrywy narodowe. Czy nie lepiej zapobiegać niż leczyc? Ostatnio byłam nad morzem… szał, tłum, kolejki, nie zachowywanie dystansu.. Obserwowałam to z pokoju hotelowego z niedowierzaniem…Czy to rozsądne?” – zastanawia się Magda Gessler. „Dystans i przestrzeganie higieny jest teraz gwarancją życia.” – czytamy.

Czytaj także: Powrót do obostrzeń jest możliwy? Przedstawiciel rządu ucina spekulacje

„Zróbmy co w naszej mocy aby niedługo granice mogły się otworzyć i abyśmy wyfrunęli z naszych klatek w świat!!! I przyjęli innych w naszej pięknej Polsce!” – apeluje Magda Gessler. „To nie panika. To zdrowy rozsądek.” – podsumowała i życzyła wszystkim zdrowia.

Źr. facebook