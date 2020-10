Roman Giertych został dzisiaj zatrzymany przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O akcji CBA poinformowała na Twitterze córka adwokata. Wraz z adwokatem zatrzymano biznesmena Ryszarda K.

Córka adwokata poinformowała, że agenci zatrzymali jej ojca, ale to nie wszystko, bo trwa przeszukanie domu. „W dniu dzisiejszym CBA zatrzymało Romana Giertycha, mojego tatę. Trwa przeszukanie naszego domu. Będę podawać dalsze informacje. Z wyrazami szacunku, Maria Giertych” – napisała na Twitterze.

Informacja jest już potwierdzona, bo komunikat w sprawie opublikowało także CBA. „Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało między innymi biznesmena Ryszarda K. i byłego posła Romana G. Zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na GPW” – czytamy.

Do sprawy odniosła się także żona Barbara. „Roman Giertych nie wie, o co chodzi. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest profesjonalnym adwokatem. To sytuacja kuriozalna, niespotykana w żadnym państwie prawa, żeby adwokat został zatrzymany przez CBA pod nie wiadomo jakimi zarzutami” – kontynuowała żona Giertycha na antenie TVN24.

Giertych uczestniczył w nielegalnym wyprowadzaniu pieniędzy?

Zarzuty są poważne, bo agenci CBA podejrzewają, że Giertych wraz z innymi osobami nielegalnie wyprowadzał pieniądze ze spółki giełdowej. „Materiał zgromadzony przez CBA wskazuje, że zatrzymani brali udział w zorganizowanym procederze polegającym na wyprowadzaniu pieniędzy ze spółki, przywłaszczeniu i praniu pieniędzy. Szkoda w mieniu przekracza 90 mln złotych” – czytamy w komunikacie CBA.

Zatrzymani trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty działania na szkodę spółki. To nie koniec, bo kolejne zarzuty dotyczą przywłaszczenia mienia i prania pieniędzy. CBA informuje, że możliwe są kolejne zatrzymania, bo sprawa jest rozwojowa.

Polsat News przypomina, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, właściciela Idea Banku, podejrzanego w śledztwie dotyczącym tzw. afery GetBack. W piątek sąd miał rozpoznać wniosek prokuratury o aresztowanie przebywającego za granicą biznesmena, co umożliwiłby wydanie za Czarneckim Europejskiego Nakazu Aresztowania.

